“Ayer mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta que con total apertura recibimos, sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos ”, dijo el jefe de Estado, Martín Vizcarra, tras negarse la confianza al gabinete liderado por Pedro Cateriano.

A reglón seguido, precisó que dicha situación no ha mellado su compromiso de continuar en la presidencia hasta el 28 de julio.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población, no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia ”, subrayó el jefe de Estado.

Cabe recordar que en su último discurso ante el parlamento -al promediar las 5.30 de la madrugada- el todavía premier Pedro Cateriano dijo que se le “advirtió” que no había consenso político respecto a la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, por lo que sería difícil obtener los votos de confianza necesario para su permanencia y la de sus ministros.

Ante ello Vizcarra dijo que serán los jóvenes los que conduzcan el país en el futuro.

“Los jóvenes se merecen tener una educación de calidad. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consensos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante”, agregó.

“Esta decisión solo genera incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es el momento para jugar con el destino del país”, añadió.

Vizcarra precisó que por ser respetuoso de las leyes y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución aceptará la decisión del Congreso.

“Conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determine la ley. Seguiremos adelante para afrontar esta pandemia. No vamos a renunciar en defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de las ciudadanía ”, finalizó.