El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, aseguró este miércoles que la reforma educativa no se encuentra “en discusión” por la interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides, que el pleno del Legislativo llevará a cabo el jueves 13 de agosto.

El parlamentario dijo que ese cuestionamiento es una “campaña contra el Congreso” debido a la referida interpelación y recordó que este procedimiento solo consiste en un interrogatorio al ministro para resolver dudas de los congresistas.

“[La reforma educativa] no está en discusión, no está en debate y hay que reconocer que ha habido una campaña contra el Congreso por esta interpelación [a Martín Benavides] y esta interpelación no es otra cosa más que un pleno interrogatorio con ciertas dudas y quejas a un funcionario de este nivel que, lógicamente, tiene que absolverlas”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“No solamente el Gobierno si no todos los peruanos que quieren que la patria mejore [apoyan la reforma educativa]. Si queremos que nuestro país emprenda el desarrollo, la única forma es con la educación. No solamente educación básica, sino también universitaria, técnica y para eso las unidades competentes para hacer ese control de calidad tienen que fortalecerse”, agregó.

En otro momento, Valdez destacó la actitud “propositiva” del primer ministro Walter Martos y su intención de “comunicarse más con esta representación nacional” evidenciada este martes durante su presentación en el pleno del Congreso para solicitar el voto de investidura.

“Creo que, en gran parte, hay una actitud mostrada bastante propositiva [por parte de Walter Martos]. Además hay esa vocación por comunicarse más con esta representación nacional, pero sobretodo fijar puntos estratégicos de convergencia que lleguen a cumplir estos desafíos y los objetivos que tenemos como país”, manifestó.

Instó, en ese sentido, al Gobierno a “atender la pandemia” y enfocarse en “estos últimos 8 meses que quedan de gestión” antes de las elecciones generales.