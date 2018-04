Se lanza dardos. El congresista Kenji Fujimori acusó a los congresistas Úrsula Letona, Luis Galarreta y Lourdes Alcorta de haber sido financiados por la constructora Odebrecht durante la campaña congresal del 2011.

"Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht", afirmó el menor de los Fujimori en uno de los videos grabados por el parlamentario Moisés Mamani.

Al respecto los congresistas involucrados en la denuncia de Fujimori Higuchi usaron sus cuentas en redes sociales para negar tales afirmaciones.

"Kenji (Fujimori) miente y pretende dañar honras cuando esta claro que intentó comprar voluntades al estilo montesinista. En mi caso es absolutamente FALSO. Tengo una carrera política transparente. Indignado con este nivel de gentuza. Una prueba es que acompañé en la entrega de videos a laFiscalia", refirió el presidente del parlamento. Luis Galarreta en twitter.

Por su parte , Úrsula Letona también le respondió: "Indignada por la patraña de @KenjiFujimoriH de que he recibido dinero de Odebrecht, rechazó categóricamente su afirmación! Los corruptos tienen la osadía de pretender desacreditarnos por nuestra lucha frontal contra la corrupción. Espero rectificación inmediata sino recurriré a mecanismos legales", advirtió.

Mientras que Lourdes Alcorta fue mucho más dura con el parlamentario. "Kenji Fujimori eres un pobre diablo. Claro, tu no conocer lo que significa la decencia. Gente como tú, no sabe que es la dignidad. Eres un miserable. Jamás en mi vida me he salido de la línea de conducta que mis padres me enseñaron. Nunca he recibido plata de Odebrecht. ¡Eres un Miserable!

Lo expresado por Kenji Fujimori está relacionado, cabe recordar, por lo dicho ante las autoridades judiciales por Jorge Barata, exhombre fuerte de la firma carioca en Perú, quien reveló que aspirantes al parlamento en el 2011 habrían recibido dinero de Odebrecht.