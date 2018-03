Kenji Fujimori: piden inhabilitación de funciones públicas por 10 años por compra de votos

El congresista no agrupado Julio Rosas presentó hoy una carta al Ministerio Público para que de oficio inicie las investigaciones y el impedimento de salida del país de los congresistas involucrados en los videos de Moises Mamani que muestran a Kenji Fujimori , Bienvenido Ramirez y Guillermo Bocángel en una supuesta negociación de votos en contra de la vacancia presidencial a cambio de obras para sus regiones.

"Que se investigue y se les inhabilite por 10 años a esos congresistas. No pueden estar en funciones públicas quienes han tenido que ver en estas situaciones en las que se han estado vendiendo para votar contra la vacancia. Los congresista que se han visto involucrados deben ser sancionados e inhabilitados por 10 años para no ejercer ningún tipo de cargo público", señaló en TV Perú.

De darse la inhabilitación, el menor de los Fujimori no podría postular como candidato presidencial en las próximas elecciones. Además que tendría que dejar el cargo de legislador.

Sobre renuncia de PPK

De otro lado, Rosas señaló que no se aceptará la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski pues no ha mostrado un 'ánimo de reconocer los errores' durante su gestión.

"No ha habido un ánimo por reconocer los errores; ante esta situación cree que no se debe aceptar la renuncia. No hubo una autocrítica de su gestión", comentó.