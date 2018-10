Keiko libre: Sala Penal revoca detención preliminar de lideresa fujimorista

La Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la orden detención preliminar, que dictó hasta por 10 días, el juez Richard Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori Higuchi -líder de Fuerza Popular- y los otros detenidos por el Caso Cócteles.

En concreto, declaró la nulidad de toda la resolución que dispuso la detención preliminar de Fujimori Higuchi así como su libertad y la de todos los detenidos por el Caso Cócteles.

Esta instancia judicial también ordenó separar al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso contra Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular, en el caso relacionado al financiamiento de la campaña presidencial del 2011.

Con lo cual, de presentar el Ministerio Público una solicitud de prisión preventiva contra cualquiera de los procesos -incluyendo a Keiko Fujimori- ya no sería analizada por Carhuancho sino por otro magistrado.

Durante la lectura de la resolución, a cargo del juez César Sahuanay, este crítico duramente la disposición judicial emitida por el juez Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori y todos los involucrados, alegando que habría existido un "copia y pega" en varias parte del voluminoso expediente.

También cuestionó que el magistrado pudo leer en "tiempo récord" un expediente con más 1,000 folios. Para la Sala también fue cuestionable que el juez haya resuelto el mismo día que fue presentado el requerimiento fiscal de detención preliminar, que fue el 9 de octubre.



Fujimori dice que no fugará del país

Durante su intervención, más temprano, Keiko Fujimori aseguró que jamás ha pensando en fugarse del país. "No me he ido en el año 2000, estoy aquí, dando la cara, jamás he obstruido la justicia", recalcó. También descartó haber manejado los temas administrativos de su partido político, tal como lo aseveró un testigo protegido de la fiscalía.