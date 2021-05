Hasta el 25 de mayo se realizará la campaña “Pregunta ciudadana”, mediante la cual los ciudadanos podrán remitir las preguntas que serán respondidas por los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) durante el debate que se realizará el domingo 30 de mayo en la ciudad de Arequipa.

Las interrogantes deben ser consignadas en un formulario virtual que se encuentra en la página del programa Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe indicar que la campaña “Pregunta ciudadana” es una iniciativa del JNE que busca promover la participación de la ciudadanía en los asuntos políticos.

El formato del debate presidencial comprende seis bloques temáticos. El primero se denomina “El Perú del Bicentenario” y no incluirá una pregunta ciudadana, mientras que los otros cinco bloques sí contarán con dos preguntas ciudadanas que serán respondidas por los dos candidatos.

Es decir, las interrogantes de los ciudadanos deberán estar relacionadas con los siguientes bloques: salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública; y derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Los requisitos para participar en la referida campaña son: ser mayor de edad y no contar con afiliación política vigente, la pregunta no debe incluir insultos o agravios, ni aludir a temas personales que estén dirigidos a algún candidato/a en particular. Igualmente, debe corresponder a una de las cinco temáticas previamente mencionadas.

Al finalizar la etapa de inscripción de preguntas, un comité liderado por el JNE procederá a seleccionar las 10 que serán parte del debate presidencial. El orden de ellas será sorteado el mismo día de la jornada democrática.

Luego de la selección de preguntas, el personal del JNE se contactará con los ciudadanos o ciudadanas que las plantearon para coordinar su participación en el debate presidencial de Arequipa.