El debate entre los candidatos presidenciales y los equipos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, aún no se definen, y la reuniones de coordinación seguirán este viernes 30 de abril, así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En total, la propuesta es la organización de los cuatro debates entre los candidatos y los equipos técnicos, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

A través de su cuenta en Twitter, el máximo organismo electoral informó que la reunión se reanudará este viernes en la sede del organismo electoral desde las 18:30 horas.

#LoÚltimo | El #JNE informa que la reunión de coordinación con los representantes de las organizaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular sobre la organización de los cuatro debates planteados continuará el día de mañana viernes a las 18:30 horas. pic.twitter.com/2yJSUdLDe7 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 30, 2021

Al respecto, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que los representantes de Perú Libre, cuyo postulante es Pedro Castillo , no aceptaron los cuatro debates planteados por el JNE.

“Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado. La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras”, señaló.

Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado. La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 30, 2021

Debate en Chota sigue en stand by

El otro debate que sigue en stand by es el propuesto en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, al que ambos candidatos habrían quedado, pero que según Luis Galarreta, quien participó en la reunión con los representantes de Perú Libre, no se logró llegar a ningún acuerdo en este tema.

Este jueves Pedro Castillo le respondió a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y en un video difundido en su redes sociales le propuso debatir este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca.

Por su parte, Keiko Fujimori Higuchi aceptó la propuesta y consideró que Castillo Terrones “se sigue corriendo” al poner “nuevas excusas y condiciones”, y rechazar su propuesta para debatir el domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m., y pidió al JNE poner “las reglas” del debate.

Sin embargo, hoy en la tarde el candidato de Perú Libre tuvo una descompensación respiratorio por lo que fue llevado a una clínica en Lince, donde viene siendo observado por seis médicos.