Tras idas y vueltas de Perú Libre para concretar el desarrollo de otros debates antes de la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se logró un acuerdo con este partido político y Fuerza Popular para que se realicen dos debates en la que sus candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori, respectivamente, presenten sus propuestas a la ciudadanía.

“En reunión convocada por el JNE, las agrupaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular acordaron por consenso la realización de dos debates de cara a la segunda elección presidenciales”, informó el ente electoral en redes sociales.

Los personeros legales y representantes de ambos partidos políticos acudieron a una cita convocada por el JNE esta mañana, en la cual se iba a plantear su propuesta luego que no se llegara a un acuerdo ante un planteamiento inicial para que se realizaran cuatro debates en esta segunda vuelta: uno de equipos técnicos, otro de vicepresidentes y dos entre los dos postulantes a la presidencia.

#LoÚltimo | En reunión convocada por el #JNE, las agrupaciones políticas Perú Libre y Fuerza Popular acordaron por consenso la realización de dos debates de cara a la segunda elección presidencial. pic.twitter.com/p3lL50nmz1 — JNE Perú (@JNE_Peru) May 12, 2021

El JNE agradeció la “capacidad democrática” de Perú Libre y Fuerza Popular y señaló que los detalles de los dos debates que se realizarán se definirán en una próxima reunión a realizarse el viernes 14 de mayo.

Esta mañana, Keiko Fujimori publicó en redes sociales un mensaje en el cual adelantaba que Fuerza Popular iba a acceder a la propuesta de realizar dos debates en lugar de cuatro.

“Estoy pidiendo a Lucho Galarreta, nuestro secretario general, que vaya hoy a la reunión del jurado a aceptar los dos debates planteados ahora por el máximo ente electoral, esa será nuestra posición final”, dijo.

Sobre el pedido del presidente del JNE: Acepto su nueva propuesta de 2 debates. pic.twitter.com/YKeVxzncWY — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 12, 2021

La noche del martes, a su turno, Pedro Castillo aseguró que iba a respetar la institucionalidad del JNE.

“Vamos a seguir conversando mañana (hoy) con un personero, me han adelantado que (son) dos debates. No me estoy corriendo, soy respetuoso de la institucionalidad electoral. Anteriormente se ha hecho (debatir) porque todavía no se pronunciaba el jurado”, indicó en declaraciones difundidas por Canal N.