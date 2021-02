La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que se verificará la información sobre la vacunación contra el COVID-19 de Alejandro Aguinaga que emitió hoy la comisión investigadora del ’Vacunagate’ para tomar una decisión final sobre su situación como candidato al Congreso en las Elecciones Generales 2021.

En diálogo con ’24 horas’ de Panamericana TV, señaló que el médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori ya dio sus descargos sobre la dosis que recibió del laboratorio chino Sinopharm y lo que sigue es verificar sus dichos.

“Hoy se ha revelado una primera parte del informe en la que todavía no se ha señalado ni se ha definido el rol del doctor Aguinaga. Él ha hecho sus descargos en el partido, lo estamos esperando es verificar sus dichos y esperamos contar con los anexos donde que podrá verificar si lo que él ha señalado en los medios y el partido es verdad o no. Definido eso, en las próximas horas se tomará una decisión final”, expresó.

No obstante, Fujimori Higuchi consideró “negativo” que Aguinaga haya solicitado una dosis adicional de la vacuna para su esposa, aunque dejó en claro que Fuerza Popular seguirá con el debido proceso contra el exministro de Salud.

“Nosotros estamos esperando este informe final para saber cuál ha sido el rol del doctor Aguinaga, que ha señalad que ha participado y ha colaborado en la investigación. Con referencia a la esposa, efectivamente considero que esa decisión de haber solicitado una vacuna para su esposa es absolutamente negativo”, acotó.

“Yo no voy a tomar una decisión sobre la base de una información incompleta aún. He sufrido mucho tiempo acusaciones y no se me ha respetado a mí el debido proceso. Soy la primera en que voy a respetar cada uno de los procedimientos y escuchar, y tomar una decisión sobre la base de la información real que hay al respecto”, sentenció.

Cabe indicar que la comisión investigadora del ‘Vacunagate’ entregó este jueves su informe final, tras 10 días de indagaciones. En el documento se estableció que son 470 las personas que recibieron las dosis, entre las que se encuentra la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti.

Además, en el informe final la comisión estableció una serie de recomendaciones, en las cuales destaca el pedido para investigar a los involucrados y elevar el documento a las instancias pertinentes para que apliquen sanciones.