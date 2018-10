Keiko Fujimori: Testigo culpa a sobrino de Jaime Yoshiyama por aportes

Una mujer que tiene orden de detención dictada por el Poder Judicial por presuntamente ser integrante de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, dio su versión sobre los fondos ilegales que habría recibido Fuerza 2011 de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Se trata de Patrizia Coppero (48), cuyo testimonio dejó entrever que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, el hombre fuerte del partido liderado por Keiko Fujimori, es una pieza clave en las finanzas de la campaña fujimorista.

Coppero figura en la lista de 20 personas que encabeza Keiko Fujimori, para las cuales el fiscal José Domingo Pérez solicitó detención preliminar. Ella y su exesposo Giancarlo Bertini Vivanco, también con orden de arresto y paradero desconocido, figuran como aportantes de Fuerza 2011.

La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho señala aportes a nombre de Patrizia Coppero del Valle por S/ 79,656. Ella asegura que nunca vio ese dinero, pues sólo firmaba recibos que le mostraba su esposo.

"Yo sabía que había unos [recibos] a mi nombre y otros a nombre de él, pero no sabía exactamente el monto, no. Él [Giancarlo Bertini Vivanco] me dijo que, máximo, iban a ser alrededor de 30 mil dólares los que íbamos a donar", dijo al programa "Cuarto Poder".

Según la investigada, la amistad facilitó que su exesposo Giancarlo Bertini le hiciera favores a Jorge Yoshiyama, figurando como aportante de fondos para el partido de Keiko Fujimori.

Ella narró luego que conocieron a Jorge Yoshiyama Sasaki en el 2007, pues los locales de sus respectivas empresas eran vecinos en un centro comercial del distrito de Surquillo. Señala que entre Yoshiyama y su exesposo hubo un grado de amistad.

Otro implicado

La resolución del juez Richard Concepción indica que el varias veces aportante Daniel Mellado Correa, exmensajero de la antigua empresa de Bertini y Coppero, fue "una especie de burrier o mula del dinero a lavar", y que "como dependiente de la empresa Office USA SAC -de propiedad del exmatrimonio- habría depositado casi medio millón de dólares por orden de sus empleadores Giancarlo Bertini Vivanco y Patrizia Coppero del Valle".

Este sujeto está actualmente detenido, al igual que Keiko Fujimori y otros implicados. Aún se desconoce quién le entregó a Mellado el de dinero que durante la campaña del 2011 depositó en las cuentas de Fuerza 2011.

Cabe indicar que Jorge Yoshiyama, que se encuentra en el extranjero, también está investigado por este caso y tiene orden de captura.