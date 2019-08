El Tribunal Constitucional (TC) aún no tiene una fecha definida para ver el recurso de hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori para obtener la libertad de su hermana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Así lo señaló el magistrado Eloy Espinoza, quien refirió que Ernesto Blume, otro de los integrantes del TC y que ha sido designado ponente para el caso de la excandidata presidencial, aún no ha presentado su propuesta.

"Mientras ese magistrado no presente una propuesta de ponencia para poder programar la audiencia correspondiente, no puede haber algún debate sobre el particular. Todavía no hemos recibido esa propuesta (de ponencia sobre el caso Keiko Fujimori) que permitiría esa discusión en audiencia", señaló.

Como se recuerda, el pasado 4 de julio la hermana de Keiko Fujimori interpuso un recurso de hábeas corpus buscando que el TC emita para la lideresa política una decisión similar que en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia: la libertad.

Los argumentos planteados son: violación al derecho de presunción de inocencia, falta de fundamentación para vincular a Keiko Fujimori con el delito de lavado de activos, falta de sustento para argumentar obstrucción a la justicia, la falta de fundamento para indicar que conocía sobre la existencia de falsos aportantes, entre otros temas.

Sobre el caso de Alejandro Toledo, Eloy Espinoza refirió que ayer hubo una audiencia en la cual los abogados del expresidente presentaron documentos contra el procedimiento de extradición y por el cual se encuentra detenido en Estados Unidos.

"Nosotros escuchamos los informes de ambas partes y hemos pedido algunas precisiones de las posturas de estas partes. Teniendo estos documentos a la brevedad, y si no los tenemos dentro de un plazo razonable, sin duda vamos a tener una respuesta al respecto", manifestó.

Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, para quien la fiscalía solicitó revertir la prisión domiciliaria por la preventiva, Eloy Espinoza recordó que cuando existe una restricción de la libertad, esta tiene ciertos condicionamientos.

“La pregunta que hay que hacerse es si se ha cumplido con esos condicionamientos. De acuerdo con el fiscal involucrado, no. Eso tendrá que definirlo en principio el juez o jueza, que tendrá que resolver lo que pida el fiscal. Todavía estamos en un espacio de posturas, pero no de definiciones”, sentenció.