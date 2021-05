La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su rival Pedro Castillo no ha aceptado participar en los debates de segunda vuelta electoral, pese a que este ha afirmado lo contrario.

“Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates”, tuiteó junto a un video en el que declaraba ante la prensa en Piura.

Además, sostiene que Fuerza Popular ha aceptado asistir a los cuatro debates propuestos por el JNE: dos entre los candidatos presidenciales, uno para los postulantes a la Vicepresidencia y uno entre los equipos técnicos. “Sin embargo, el equipo del señor Pedro Castillo ha dicho que ellos van a debatir en solo uno (...). Como no hay acuerdo, no habrá ningún debate. Eso es lo que está logrando Castillo”, añadió.

“Yo le digo al señor Castillo, no mienta, no sea cobarde, no se corra. Acepte los cuatro debates porque eso va a beneficiar a toda la población”, dijo Fujimori.

El último miércoles, Castillo se mostró dispuesto a participar en los debates presidenciales. “Estamos a la espera de que el JNE defina las fechas”, sostuvo.

Quiero desmentir a Pedro Castillo. Es falso que vaya a participar en los debates. Sus representantes sólo aceptan uno y nosotros los 4 propuestos por el JNE. Como no hay acuerdo, NO HABRÁ NINGÚN DEBATE. Eso es lo que está logrando Castillo. pic.twitter.com/XCp2kaJZ3g — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 7, 2021