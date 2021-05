La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que las declaraciones del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, este lunes en un mitin en Bagua denotan una “actitud intolerante” que es “negativa” para el Perú.

“Hoy me ha llamado muchísimo la atención la crítica que ha hecho a la prensa, criticando que no emite contenidos con cultura, creo que este tipo de actitud tan intolerante va a ser muy negativo para nuestro país”, sostuvo en diálogo con Willax TV.

Fujimori Higuchi consideró que Pedro Castillo, se comporta “como un tirano” y “piensa que las cosas se hacen de manera totalitaria”.

“Después de verlo y escucharlo referirse así, creo que tenemos un candidato fuera de sí y él cree que las cosas se hacen solamente de la manera que él cree no, es alguien que solamente piensa que las cosas se hacen de manera totalitaria. Él dice tiene que ser a esta hora, tal sitio, de tal manera, si no no acepto. Es como un tirano este señor”, señaló.

“Creo que es bien importante decirle que vivimos en una democracia y que las reglas se tienen que respetar, que hay instituciones que tiene que respetar, empezando por el JNE”, añadió.

Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo: “Creo que este tipo de actitud tan intolerante va a ser muy negativo para nuestro país”