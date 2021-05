La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este domingo que si el Poder Judicial rechaza un eventual indulto a su padre el sentenciado expresidente Alberto Fujimori, será “respetuosa” de dicha decisión.

Recordó que, cuando el sistema judicial ordenó su detención y prisión preventiva, fue respetuosa de dichas decisiones y las acató porque respeta a las instituciones del Estado.

“[Si se rechaza el indulto] seré respetuosa del Poder Judicial como siempre lo he sido. Hemos respetado, más allá de discrepar con algunas resoluciones, siempre hemos respetado las resoluciones de las instituciones del Estado”, sostuvo en diálogo con Latina.

“Creo que el mejor ejemplo de mi absoluto respeto al sistema de justicia se da cuando a mí me detienen no una, no dos, sino tres veces. Yo he estado tres veces injustamente presa”, señaló.

En otro momento Fujimori Higuchi indicó que “hace más de 20 años” viene siendo investigada por el Ministerio Público tras la caída del gobierno de su padre y remarcó que seguirá colaborando con la fiscalía en caso gane los comicios.

“Durante 20 años me han investigado ‘n’ veces y siempre he colaborado y lo seguiré haciendo. Si el pueblo peruano me da la confianza, tengan la plena seguridad que voy a ser absolutamente respetuosa de la independencia y la autonomía de los poderes del Estado”, manifestó.

