Keiko Fujimori: "Tengo serias dudas de Rolando Reátegui"

Tras las revelaciones sobre los aportes de la campaña presidencial de Fuerza Popular, en el 2011, en la que estaría vinculado el congresista Rolando Reátegui, Keiko Fujimori dijo tener "serias duras" sobre este parlamentario.

"Tengo serias dudas del congresista Rolando Reátegui. No lo veo hace varias semanas y no fue a verme cuando estuve detenido", asegura Fujimori Higuchi al programa periodístico Punto Final.

De acuerdo a la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía contra Keiko Fujimori, un testigo protegido aseveró que el parlamentario Reátegui participó activamente en la búsqueda de personas que podrían prestar su nombre como presuntos aportantes de Fuerza 2011 para ingresar así -a través de pequeños montos- los aportes de empresa como Odebrecht.

Reátegui no fue el único parlamentario que estaría involucrado en esta actividad también otros parlamentarios, según el testigo protegido.

En tanto que el congresista, a través de sus redes sociales afirmó que no se ausentado de sus labores en el Congreso. "En varios medios de comunicación afirman que me he ausentado de mis labores parlamentarias. Quiero decir que es FALSO!!! Asistí a todas las sesiones de comisiones que soy titular y a las sesiones del pleno", precisó en su cuenta de twitter.

"Al respecto de la información que circula por el #CasoCocteles quiero anunciar que no daré ninguna declaración a los medios de comunicación y que mi defensa legal está tomando las acciones que corresponden", apuntó.

