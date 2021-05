La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que recién se enteró de las reglas del debate con su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, en la ciudad de Chota antes de subir al estrado.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que si bien a lo largo de la mañana les pusieron “trabas y excusas” a poco del debate, destacó la importancia de que el debate se haya realizado en Cajamarca.

“Yo me he enterado de las reglas del debate antes de pisar el primer escalón para subir al estrado. Es más, me estuvieron preguntando si es que había derecho a réplica o no, y yo comentaba de que no, y antes de subir al estrado recién en ese momento me avisaron que había cambios”, expresó.

“Siento que ha habido muchas excusas en el camino, pero finalmente lo más importante es que este debate se dio”, añadió Fujimori Higuchi, quien acotó que se enteró de los temas del debate a través de la prensa.

“Recién a través de los medios de comunicación me enteré cuáles eran los temas a debatir. Antes de subir al estado el señor (Nano) Guerra García me dice: ‘Acaban de cambiar y ahora hay derecho a réplica’”, manifestó.

Sobre su tardanza al llegar a la Plaza de Armas de Chota para el debate, Keiko Fujimori alegó que decidió esperar a que la Policía Nacional del Perú (PNP) definiera las reglas de seguridad y de salud.

“Yo no he sabido las reglas del juego hasta un minuto antes de entrar. Se estaba definiendo. Por eso por prudencia quise esperar acá hasta que la Policía definiera las reglas de seguridad y de salud. Una vez que me informaron que ya la Policía había tomado la decisión, recién allí procedí a acercarme a Chota”, subrayó.

Ante los cuestionamientos por la frase “tuve que venir hasta aquí”, la lideresa del fujimorismo aclaró que se refería a lo difícil del viaje para llegar a Chota y que no se trató de un discurso centralista.

“Con ‘Venir hasta aquí’ me refiero a lo difícil que ha sido viajar 11 horas en carro sin saber las reglas de juego, han sido un esfuerzo muy difícil llegar hasta ese momento, pero lo importante es que el debate se dio. En ese contexto lo he dicho. Ha sido un esfuerzo no solamente mío, sino del equipo de prensa que me acompaña. Ha sido un esfuerzo muy intenso”, sentenció.

Keiko Fujimori tras finalizar el debate