Varios candidatos han propuesto exoneraciones tributarias. ¿Uds. La contemplan?

No. Por el momento, no, salvo que sea absolutamente necesario. Ahí hay que mirar lo que ha ocurrido en la Amazonía. Hay algunas regiones en las que, por ejemplo, esas exoneraciones se han convertido en fideicomisos, fondos directos para la región para poder usarlos en inversión. Creo que hay que verlo de esa manera, si se utilizara. Tampoco niego esa posibilidad, habría que verlo de una manera temporal y con una viabilidad y salida sostenible en el sector que se podría realizar.

¿Cómo van a generar confianza en los inversionistas?

Somos conscientes de que la economía se mueve 20% por inversión pública y el 80% depende de la inversión privada. Hay que hacer cambios en la Constitución, pero el capítulo económico es lo que permitió que se den las inversiones. El crecimiento, desde hace muchos años, permitió el ahorro, eso hay que defenderlo. Lo que el sector privado necesita son reglas claras y predictibilidad.

¿Qué proponen para la lucha contra la pandemia?

En “Perú Abierto”, en el campo en la salud. Planificamos hacer 70 mil pruebas moleculares diarias. Ampliación de la atención primaria. Ahí debemos invertir en infraestructura de salud, construir plantas de oxígeno. Con esos cambios se va a poder tener un mejor desempeño en la parte económica.

Ud. cuestiona el manejo de la pandemia por parte de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti...

Lamentablemente, las taras ideológicas del Gobierno del señor Vizcarra impidieron que la empresa privada se involucre. Las taras ideológicas del señor Sagasti también hicieron que se vea al sector privado como una competencia y no permite que se involucre en el tema de las vacunas.

¿”Perú Abierto” cierra cualquier posibilidad de cuarentena focalizada? ¿Hay países europeos como Francia que han vuelto al confinamiento?

Estamos en contra de estas cuarentenas amplias. Si se hace algo, tiene que ser microfocalizado, pero que se utilice el esfuerzo. Se suponía que entramos en cuarentena para fortalecer el sistema de salud, pero nada de ese esfuerzo se vio reflejado en construcción de plantas de oxígeno. Usaron la cuarentena para esperar, y eso se debe cambiar.

Formalización

¿Cómo van a construir esa formalidad que proponen?

Nuestra propuesta en el tema de la informalidad y de las nuevas mypes, es darles dos años de tributación cero, y luego, de manera progresiva, que empiece a pagar impuestos. Además, cero pago de licencia. Las compras del Estado deben priorizar a las mypes y darles el 40% de adquisiciones. Crear la Conafor (Comisión Nacional para la Formalización).

Ud. señala que crearán puestos de trabajo. ¿Cómo lo harán?

Planificamos hacer mucha inversión social, aplica la construcción de redes de agua, desagüe, pistas, reservorios, colegios, entre otros, que permitirán generar dos millones de puestos de trabajo de manera inmediata.

¿Su propuesta de medidas tributarias contempla reducir el monto de las deducciones tributarias para el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y empresas?

No. Por ahora, no. Lo que nosotros buscamos es ampliar la base tributaria. Generando formalidad, buscando mayores contribuyentes. Eso significa que la Sunat no puede estar persiguiendo a las personas.

¿Qué cambios debe tener la Sunat?

Hay que cambiar el chip. Lo que la Sunat debe llevar es capacitación, ver cuáles son las formas en las que las mypes y los pequeños contribuyentes sean formales. Muchos de ellos lo que necesitan es capacitación y no trámites burocráticos; construir confianza. De esa manera, buscamos una mayor recaudación.

¿Y si se requiere endeudamiento?

Si se necesitara buscar un endeudamiento, sabemos que en este momento estamos en un nivel de 35%. El margen es pequeño, pero si tuviéramos que hacerlo, lo haríamos. Creemos que con el presupuesto que está planificado de 180 mil millones hay buen margen para poder invertir, pero debe haber capacidad de gestión.

Muchos de los gobiernos regionales y locales adolecen de capacidad de gestión. ¿Cómo lo van a cambiar?

El problema de los últimos años es que llega diciembre y se devuelven al Tesoro público los recursos que no se invirtieron. Hay que buscar también mecanismos como los presupuestos por resultados. Hay gobiernos regionales y municipales que ejecutan muy bien sus presupuestos, a ellos hay que premiarlos.

Tía María y Conga

¿Usted señala qué agricultura sí y minería también, eso implica que Conga y Tía María irán en un gobierno Fuerza Popula?.

Agricultura sí, minería sí. Los conflictos sociales ocurren primero porque el tema del agua, es fundamental y los pequeños agricultores sienten que el agua se prioriza para la inversión y no para ellos. Tenemos que tener reglas muy claras, que se priorice el agua para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura y en tercer lugar para las actividades extractivas. Haciendo esa apriorización por supuesto que va a alcanzar. Otro probelma es el respeto al medio ambiente y la falta de diálogo.

¿Y cuál es el papel del Estado en estos conflictos?

Uno de los grandes ausentes frente a estos conflictos es el Estado, que no puede ponerse de costado y aplicar la política del avestruz. Las autoridades máximas tienen que generar ese espacio del diálogo y garantizar respeto al medio ambiente. Yo creo que estos proyectos de inversión irán con al respeto del medio ambiente y con el apoyo de la población,

Alianzas electorales

¿FP tiene en mente realizar alianzas electorales si pasan a la segunda vuelta?

Tenemos que, yo parto de ciertos principios, buscar personas, instituciones y partidos políticos que coincidan con la defensa del modelo económico, de la Constitución, de nuestras líneas trazadas para combatir la pandemia, de la defensa de la vida y la familia. Creo que vamos a encontrar varios grupos que coinciden con esta misión y visión.

¿De qué acciones que tomó en los últimos cinco años se arrepiente?

Me faltó pedir un recuento de la votación. Eso habría permitido que mi partido y sus dirigentes asimilen los resultados, y del hecho de haber sido confrontacionales con el Gobierno, sobre todo, del señor Pedro Pablo Kuczynski.

¿Usted confía en la justicia peruana. Aceptará la decisión que tomé una vez que culminen los procesos que se le siguen?

Confío tanto que las tres veces que ha estado en prisión se corrigieron estás arbitrariedades. Mis 20 años dando la cara es una muestra que confío en nuestro sistema de justicia.