Tras conocer la reunión entre Perú Libre con Nuevo Perú, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular dijo que, “es natural que todas las izquierdas radicales se unan”.

Seguidamente, la candidata presidencial mencionó que, seguirán “tendiendo los puentes con diferentes políticos y partidos políticos que quieran ir sumándose en este esfuerzo de defender la democracia”.

Durante su presentación en Chimbote, mencionó que “nuestra alianza es y será siempre con el pueblo, con los ciudadanos y con las personas que durante todos estos años se han sentido postergados e invisibles con el Estado”.

Rechaza vacancia contra Sagasti

Frente a la moción de censura contra el presidente Sagasti, dijo que rechaza cualquier posibilidad de una vacancia o censura al mandatario, o la mesa directiva del Congreso como se plantea desde el parlamente.

Sobre la bicameralidad, dijo que la postura del fujimorismo es la unicameralidad y entiende que los miembros de la bancada de Fuerza Popular va en la misma dirección debido al rechazo mostrado a incorporar una cuarta legislatura para aprobar la bicameralidad.

“Conversaré con la bancada, no lo he hecho, pero mi posición personal es que no se apruebe la bicameralidad”, sentenció.