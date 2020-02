Keiko Fujimori pide a congresistas de FP mantener su situación judicial fuera del Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, felicitó a los congresistas electos de su partido en las elecciones del pasado 26 de enero y les pidió mantener su situación judicial fuera del Parlamento.

A través de una carta enviada desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, la excandidata presidencial informó que ha delegado la dirección de las reuniones de bancada al secretario general, Luis Galarreta.

"Me hubiese gustado estar con ustedes en cada reunión de bancada, como siempre lo he hecho en los últimos años, sin embargo, la persecución política nos obliga a dilatar nuestro encuentro, estoy segura no será por mucho tiempo. En mi ausencia, le he encargado a Lucho Galarreta, nuestro Secretario General, que guíe las reuniones, en mi reemplazo", señaló.

En la misiva, la lideresa del fujimorismo también detalló cuál será el rol que cumplirá la bancada de Fuerza Popular en el nuevo Congreso de la República, que se instalará en marzo próximo y que completará el periodo legislativo 2020-2021.

“Es fundamental vigilar los principios establecidos en la Constitución, sobre todo aquellos en el orden personal, económico y democrático. Les pido a (sic) seguir manteniendo mi situación judicial y esta dolorosa persecución fuera del Congreso”, acotó.

"Hay cosas que pudimos hacer mejor. Les toca afianzar la imagen de la bancada, colaborando en la búsqueda para disminuir el desempleo, la inseguridad, mejorar la calidad de educación y los servicios de salud, como lo plantearon en los pilares propuestos en la campaña", añadió.

Asimismo, Fujimori Higuchi también dio a conocer cuál será su labor al frente de Fuerza Popular, pese a estar recluida en el penal de Chorrillos, donde cumple 15 meses de prisión preventiva en el marco del Caso Odebrecht.

“Estoy arbitrariamente privada de mi libertad, pero nadie me va a quitar el derecho de ser presidenta de Fuerza Popular y de liderar esta nueva etapa en nuestro partido para construir un Perú más justo y equitativo”, sentenció.

Carta envíada por @KeikoFujimori a sus nuevos congresistas y leída ayer viernes en la primera reunión de la Bankada Fuerza Popular 2020. pic.twitter.com/UFbwMer6kC — Partido Político Fuerza Popular 🇵🇪 (@PFuerzaPopular) February 22, 2020

Fujimori Higuchi es investigada por la fiscalía por presunto lavado de activos y otros delitos por presuntamente recibir aportes financieros de la empresa brasileña Odebrecht para las campañas electorales del 2011 y 2016.

El pasado 28 de enero el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Crimen Organizado, declaró fundado el pedido del Ministerio Público que había inicialmente solicitado 18 meses y dos días de prisión para la excandidata presidencial.