La congresista Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular, informó este domingo que Keiko Fujimori, lideresa de su agrupación política, permanecerá internada en el área de cuidados intermedios de la clínica Centenario, en Pueblo Libre, a donde llegó el último sábado por problemas coronarios.

Milagros Salazar señaló que a Fujimori Higuchi se le están realizando una serie de pruebas para determinar su diagnóstico y las razones de su inestabilidad de presión arterial, así como el dolor que padece en el pecho.

“Está en evaluación. Hoy es domingo y hay procedimientos que no se están dando, están monitoreándola permanentemente, están tomándole electrocardiogramas, exámenes bioquímicos para ver qué encimas tienen que ver relacionadas con el dolor de pecho. Mañana le van a hacer unos estudios y de repente una junta médica [la evaluará] para ver cuál es el tratamiento definitivo para estabilizar la presión arterial y ver el origen del dolor de pecho”, afirmó la legisladora.

Según refirió, Keiko Fujimori fue evaluada en dos oportunidades por el médico de turno del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien le dio un tratamiento que fue insuficiente para controlar su presión arterial.

Además, precisó que la lideresa de Fuerza Popular es una “mujer fuerte”, pero le preocupan los episodios que está padeciendo.

“Emocionalmente es una mujer fuerte, pero estos episodios de presión y dolor en el pecho siempre preocupan y estamos a la espera de los exámenes para ver cuál es el diagnóstico real y por qué se está generando esta situación”, refirió.

Finalmente, manifestó que las visitas a Keiko Fujimori están restringidas, a fin de que no haya factores que contribuyan a desestabilizar su presión arterial.

“Hay simpatizantes y congresistas que están interesados en ver a Keiko Fujimori, pero no es conveniente porque esta es una unidad restringida, donde las emociones pueden ser un factor que no contribuya a la estabilidad de la presión, entonces, yo he creído conveniente que no se den las visitas para que ella pueda estar tranquila y pueda recuperarse”, acotó.

-Informe médico-

Según el informe médico, Keiko Fujimori registró malestares por primera vez el pasado 3 de setiembre. Pese a tener un tratamiento, no tuvo una evolución favorable.

"Los síntomas que la paciente ha presente desde el inicio de su evaluación, tales como dolor torácico, cefalea e inestabilidad en los registros de presión arterial consideramos que su evolución no es favorable", sostiene el documento difundido este domingo.

Indica también que su pronóstico es reservado, por lo que se recomienda que sea evaluada “con carácter de urgente” en un centro asistencial de manera integral para descartar el origen de sus síntomas.