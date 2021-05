La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el nuevo horario del voto escalonado para la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el próximo 6 de junio.

De esta manera, según el organismo electoral se evitarán las aglomeraciones para prevenir los contagios de coronavirus (COVID-19) y se mejorará la convocatoria de los adultos mayores.

La nueva modificación en el horario es que recomiendan que los adultos mayores acudan ir a sus centros de votación de 2 p.m. a 4 p.m., y ya no de 7 a.m. a 9 a.m., tal como fue en la primera vuelta del pasado 11 de abril.

☝🏻 En la Segunda Elección Presidencial, acude a tu local de votación en el horario recomendado según el voto escalonado y ten una jornada electoral segura.

¡Contamos contigo! 🇵🇪 pic.twitter.com/FXKo8x2XB6 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 16, 2021

Como se recuerda, ese día el horario recomendado por la ONPE generó desconcierto, malestar, largas colas y problemas para la instalación de las mesas de sufragio en varios lugares del país, ya que muchos miembros de mesa no acudieron a cumplir con su labor.

A continuación presentamos el nuevo horario de votación que regirá para el domingo 6 de junio, en función del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

De 07:00 a 08:00 horas (dígito 1)

De 08:00 a 09:00 horas (2)

De 09:00 a 10:00 horas (3)

De 10:00 a 11:00 horas (4)

De 11:00 a 12:00 horas (5)

De 12:00 a 13:00 horas (6)

De 13:00 a 14:00 horas (7)

De 14:00 a 16:00 horas (adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo)

De 16:00 a 17:00 horas (8)

De 17:00 a 18:00 horas (9)

De 18:00 a 19:00 horas (0)

Protocolos de seguridad y prevención

La ONPE también aprobó, el pasado 5 de mayo, la actualización de los siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, a fin de ser cumplidos de manera obligatoria por todos los servidores y ciudadanos que participen en la segunda vuelta.

Según las medidas, se debe ubicar la mesa y la silla de cada miembro de mesa considerando el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo entre ellos, y para los locales abiertos (losas deportivas, estadios, entre otros) se debe delimitar los perímetros para el acondicionamiento de los toldos que cubrirán las mesas de sufragio.

Los protocolos también deberán ser acatados en los tres momentos de la elección: la instalación de la mesa de sufragio, el sufragio de los electores y el escrutinio de los votos.

Para el ingreso al local de votación, el elector deberá usar de forma correcta el protector facial y la doble mascarilla, cubriendo la nariz y la boca, y, en caso de no usarlos adecuadamente, no podrá ingresar al local de votación.

El elector debe permitir que se le tome la temperatura corporal con el termómetro digital en la frente. Si tiene más de 37.5 °C de temperatura, se le restringirá el ingreso y se procederá a tomarle por segunda vez la temperatura antes registrarlo en el aplicativo.

Si la temperatura fuese menor a la indicada, se le aplicará alcohol en gel (concentración al 70 %) como medida de higiene de manos y se le permitirá el ingreso al local. En cambio, si se mantuviera por encima de los 37.5 °C, se registrará en el aplicativo para enviar la información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y este emita la dispensa correspondiente.