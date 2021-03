La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó este domingo que el excongresista Carlos Raffo trabaje en su campaña electoral, pese a que realiza declaraciones desde un domicilio del exparlamentario.

“[¿Carlos Raffo participa en su campaña?] No. Es verdad que nos hemos amistado, pero él no es parte del equipo de campaña”, aseguró en una entrevista con el programa ‘Punto Final’.

“[¿Estamos en una casa del señor Raffo?] No le podría precisar eso. [¿No sabe usted dónde estamos grabando esta entrevista?] Tengo varios amigos, pero no le puedo hacer esa precisión. [Esta es una casa del señor Raffo, lo podemos decir con certeza] Él no vive acá [Pero es su casa] Él no vive acá”, insistió.

Sobre el “autoritarismo” de Alberto Fujimori

En otra entrevista difundida este domingo, Keiko Fujimori aseguró que no se puede comparar al sentenciado expresidente Alberto Fujimori con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y rechazó que se le pueda llamar como un “dictador” a su padre, a pesar de que reconoce que tuvo “momentos de autoritarismo”.

“No voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador, te pido que lo trates con respeto. Él fue elegido democráticamente. He señalado que el 5 de abril de 1992 era un momento de excepción y era un momento irrepetible”, sostuvo en una entrevista en el programa ‘7x7’ de Willax TV.

“Él convoco a elecciones democráticas [tras el 11 de abril] en el Congreso Constituyente. No puedes comparar a mi padre con Nicolás Maduro. Son modelos absolutamente diferentes y lo que hoy vive Venezuela es terrible y muy triste”, señaló.

Al ser consultada sobre la segunda reelección de Alberto Fujimori el año 2000, Keiko Fujimori indicó que “no estaba ahí para hablar sobre el Gobierno de su padre”.

La lideresa de Fuerza Popular, de otro lado, dijo creer que Martín Vizcarra fue peor presidente que Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero consideró que en aquella oportunidad “con las denuncias que tenía era insostenible”.

“Habían denuncias muy graves contra PPK, pero quien articula todo esto y quien proactivamente logra armar coalición muy grande fue el señor César Villanueva que coordinaba directamente con Vizcarra”, señaló.

“La indignación que la población siente por Vizcarra es inmensa, pero nadie se hubiese imaginado en esos momentos que el señor iba a dejar al país en estas condiciones. Creo que sí [fue peor que PPK]. No tenía una bola mágica, pero en ese momento con las denuncias que habían la situación de la vacancia de PPK se iba a dar”, manifestó.