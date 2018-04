Keiko Fujimori negó tener un acuerdo con Kenji Fujimori tras declaración en Fiscalía

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori ha descartado que las declaraciones de su hermano Kenji Fujimori ante la Fiscalía, donde dijo que no conoce nexos entre Keiko y Odebrecht, haya sido producto de un acuerdo entre ambos.

Durante su visita a Chiclayo, Keiko Fujimori aseguró que lleva meses sin hablar con Kenji.

“Yo hace meses que no hablo con mi hermano. Ese tipo de declaraciones que he escuchado es falso, su situación legal es bastante complicada y yo lamento que no haya aprendido de las situaciones que tanto dolor causó a nuestra familia y país”, dijo Keiko Fujimori a periodistas.

Asimismo, se refirió al proceso de desafuera que sigue su hermano Kenji. “No quiero hacer leña del árbol caído. Hay un proceso de desafuero y será el Congreso y cada uno de los Congresistas los que lo decidan”, aseveró.

En la víspera, Kenji Fujimori respondió 78 preguntas del fiscal domingo Pérez, quien realiza indagaciones por los aportes de campaña de Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de activos.

Según RPP, Kenji Fujimori sostuvo que desconoce si su hermana Keiko mantuvo relación directa o indirecta con Odebrecht, pero que tras una conversación con ella, la lideresa de Fuerza Popular le negó tales dichos.

Lamenta arresto domiciliario de terrorista

Por otro lado, lamentó la decisión del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, que ayer ordenó que los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo Gil afronten en juicio por el atentado en Tarata y la matanza de Soras bajo el régimen de arresto domiciliario.

Calificó la decisión de “indignante”. Señaló que en el gobierno de Paniagua y Toledo se dieron beneficios penitenciarios que “hoy han sido utilizados para estos señores terroristas".

"Yo lamento que el Poder Judicial prefiera que los policías estén cuidando a los terroristas que protegiendo a los ciudadanos. Repito, este fallo es indignante para el Perú”, dijo Keiko.