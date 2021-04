La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este domingo que la “indiferencia del Estado” es lo que ha generado que el postulante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tenga “el respaldo” que le permitió pasar a segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Lo que hemos podido ver es que los recursos, los presupuestos se daban, pero, lamentablemente, esto no se ha transformado en obras, en beneficios, en agua, en un apoyo directo a tantos sectores abandonados”, sostuvo en una entrevista con ‘Panorama’.

“Esa indiferencia de parte del Estado ha sido uno de los factores que ha llevado al señor Pedro Castillo, sin duda, además de su propia campaña, a tener ese respaldo”, señaló.

En otro momento, Fujimori Higuchi indicó que respetará el “sistema judicial del país” y no afectará la investigación que el Ministerio Público le sigue por lavado de activos.

“La mejor muestra de garantía de que soy respetuosa de las investigaciones [del Ministerio Público] es que he colaborado más de 20 años con las mismas y he entrado a prisión 3 veces y las 2 últimas veces sabía lo que iba a ocurrir y fui y me entregué”, manifestó.

“Ese es el mejor ejemplo de mi absoluto respeto al sistema de administración de justicia. Yo no tengo ningún problema de hacer un compromiso indicando que voy a ser muy respetuosa con el sistema de justicia y el Poder Judicial”, añadió.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular ratificó su respaldo a la “libertad de expresión” y aseguró que prefiere “que haya un exceso” a limitar a la prensa en el país.

“De mí se ha dicho de todo y hay cientos de portadas, pero jamás en estos 30 años he puesto una denuncia o una queja, y en esta última etapa de la campaña electoral algunos medios que han sido muy adversos a mi persona y yo no lo he hecho. Prefiero que haya un exceso a limitar la libertad de expresión”. manifestó.

Keiko Fujimori