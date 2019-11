El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, calificó como “inejecutable” la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que admitió el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori y que plantea su liberación, por considerar que es “contradictoria” y con tintes políticos.

“Esta decisión del TC, como bien lo ha señalado el fiscal superior Rafael Vela Barba, es incongruente, contradictoria y sospechosamente tiene tintes políticos. Por lo tanto, podría ser fácilmente declarada nula si lo solicitan quienes se encuentran legitimados y es inejecutable”, indicó ante la prensa.

Este jueves 28 de noviembre, el TC publicó en su página web la resolución sobre el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori. La sentencia aprobada por mayoría está suscrita por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. A ella se sumó Carlos Ramos a través de una posición singular. Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña votaron para que se declare la improcedencia del recurso.

“Al parecer (la resolución del TC), sería inejecutable, toda vez que es una decisión que no ha sumado los cuatro votos [...]. Entiendo que el procurador público del Poder Judicial debe solicitar, o una nulidad de la decisión del TC publicada ayer o, en su defecto, quienes puedan sentirse afectados por esa decisión”, manifestó el fiscal del equipo especial.

José Domingo Pérez advirtió que Carlos Ramos Núñez no respaldó los argumentos del voto de los tres tribunos a favor de Keiko Fujimori. “Hay un magistrado del TC, que no se adhiere a sus fundamentos. Por el contrario, postula un argumento que no había sido tocado en el desarrollo de esa causa”, indicó, en referencia a la disolución del Congreso que mencionó Ramos Núñez en su voto singular.

El fiscal dio estas declaraciones a la salida de las oficias de la Confiep en San Isidro, que están en una diligencia de allanamiento aprobada por el Poder Judicial como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

Al mismo tiempo, se espera que se proceda con la liberación de la lideresa de Fuerza Popular tras la publicación de la resolución del TC y su respectiva notificación a las partes involucradas.