Keiko Fujimori: Jorge Yoshiyama aceptó haber simulado aportes falsos para Fuerza 2011

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, confesó ante la fiscalía que recibió el encargo de buscar aportantes falsos con apariencia de solvencia para poder simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

El fiscal José Domingo Pérez leyó el testimonio que recibió de parte de Yoshiyama Sasaki, quien se acercó a su despacho este lunes 12 de noviembre para confesar que había recibido el encargo de parte de su tío, Jaime Yoshiyama.

"Estando en su domicilio (de Jaime Yoshiyama), me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente", fue parte del testimonio que leyó José Domingo Pérez.

Jorge Yoshiyama Sasaki, luego de recibir la confirmación de Giancarlo Bertini Vivanco como uno de los posibles falsos aportantes, le señaló a su tío que tenía la posibilidad de contar con personas dispuestas a aparecer como supuestos contribuyentes a la campaña de Keiko Fujimori.

"En ese momento, mi tío Jaime Yoshiymaa me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet en que había una caja fuerte que abrió y sacó varios fajos de dólares por la suma de 100 mil dólares norteamericanos aproximadamente [...] y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011", detalló Yoshiyama Sasaki, quien también recibió un número de cuenta para hacer los depósitos "chicos, menores a 10 mil dólares americanos".

Jorge Yoshiyama Sasaki es uno de los once investigados por el fiscal José Domingo Pérez por presunto lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizados. Por este proceso, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa.