La hija mayor de Keiko Fujimori envió un escrito a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a nombre también de su hermana, el pasado 14 de noviembre, esperando tener pronto a la lideresa de Fuerza Popular de regreso en su hogar.

"Esperamos de todo corazón y con muchas ansias de poder tenerla pronto con nosotros", dice el escrito.

El pleno del TC evaluó el último martes el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori y que busca obtener la libertad de Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht.

La menor indicó a los magistrados que “necesita” a su madre para “compartir momentos juntas” y porque, además, no sabe cuánto tiempo pueda seguir diciéndole a su hermana que “todo va a estar bien”.

"No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito. Para que me lleve al colegio y me diga 'te amo', para que me ayude con mis tareas o simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que 'todo va a estar bien'", señaló.

Asimismo, cuestionó que Keiko Fujimori cumpla una orden de prisión preventiva, pese a estar en un proceso de investigación y no tener condena.

“No sé mucho de leyes, solo sé que la cárcel es después de un juicio, entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotros si nadie la ha condenado?”, escribió.

El Tribunal Constitucional anunció ayer que la próxima semana continuará el debate del recurso de hábeas corpus y que dará a conocer su decisión sobre este caso.