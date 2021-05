Fuerza Popular pidió al Poder Judicial anular allanamiento de su local partidario en 2020

Este jueves se llevó a cabo una audiencia para evaluar un pedido de Fuerza Popular para anular un allanamiento de su local partidario en febrero del 2020.

El abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, aseguró que el allanamiento no era necesario, no era pertinente porque ellos ya habían dado toda la información que tenían de la campaña el 2016.

Indicó que el juez no justificó adecuadamente la necesidad al autorizar el allanamiento y porque no se encontraron libros relacionados a presuntos aportes irregulares del 2016.

“Sin duda alguna no sirvió porque no estaban estos libros que hacía referencia y no los tenemos, entonces, era necesario, como indica la norma, ¿había demora?, ¿había motivación para realizar esto?”, cuestionó

“Consideramos que no se debió de llevar a cabo este allanamiento. Como sujetos investigados consideramos una afectación y en la medida que no ha sido debidamente sustentado, consideramos que debería revocarse”, señaló.

Equipo Lava Jato

Por su parte, el equipo especial del caso Lava Jato se opuso a esta solicitud y sostuvieron que el allanamiento se encontraba justificado debido a que era necesario incautar documentos relacionados al financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori el año 2016.

“Se justifica porque en la campaña del 2016 se captó dinero que era entregado en efectivo y en maletines a Keiko Fujimori Higuchi y este ingresó a la campaña fraccionándolo en pequeñas cantidades empleando falsos aportantes con el objeto de encubrir el dinero que ingresaba a las arcas del partido”, explicó.

Luego de oír ambas exposiciones, los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado dejaron su decisión al voto y se dará a conocer en los próximos días.

