La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en un mitin en Amazonas para reiterar que su partido político no ha sido obstruccionista y que le otorgó al Poder Ejecutivo todo lo que solicitó al Congreso.

"Todo aquello que pedía el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el voto de confianza al gabinete de (Fernando) Zavala, al gabinete de Mercedes Araoz, se les otorgó. Pidieron facultades para hacer su plan de gobierno. Todo se les otorgó", aseguró.

Keiko Fujimori, durante un discurso ante simpatizantes de Fuerza Popular, cuestionó al Ejecutivo por no haber atendido lo que consideró que eran necesidades de la población.

"Lamentablemente, las autoridades han avanzado muy poco. Quizá es por una mezcla de corrupción, incapacidad e indiferencia [...] El Poder Ejecutivo no puede ser indiferente frente a las necesidades de miles de personas", añadió.

A su llegada a la selva para participar en estos mítines, Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre las recientes encuestas que muestran una caída en su popularidad y un ascenso en el respaldo al presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a La República, solo dijo que se "ratificaba en sus declaraciones" cuando se le preguntó sobre su opinión con relación a la cuestión de confianza que presentó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, la semana pasada.

El 19 de setiembre, Keiko Fujimori dijo que el Ejecutivo estaba planteado una cuestión de confianza a modo de "cortina de humo".

"Hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso, el Perú no está para golpes de Estado", señaló también la ex candidata presidencial.