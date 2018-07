Keiko Fujimori: “es falso que sea una persona influyente en el Poder Judicial”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de “absurdo” y “falso” que sea una “personas influyente en el Poder Judicial” debido a que afronta cuatro procesos judiciales cuyos plazos - alegó - “están vencidos”.

“Afronto cuatro procesos judiciales cuyos plazos están largamente vencidos, (por lo que) es absurdo pretender afirmar que soy una persona influyente en el Poder Judicial”, indicó en un mensaje emitido por redes sociales.

A reglón seguido, reiteró que no es la ‘Señora K’ que es mencionada en uno de los audios propalados. “Algunos medios de comunicación han señalado que la ‘Señora K’ que es mencionada en un audio era yo, (cuando) nunca he solicitado tal reunión (con el juez Hinostroza), tampoco he estado en la casa del señor Camayo”, aseveró Fujimori Higuchi.

“Señores yo solo soy responsable de mis actos y respecto a que estaría influyendo en las autoridades de justicia de nuestro país, es absolutamente falso . Mi defensa legal ha remitido las cartas notariales correspondientes que desbaratan estas mentiras, las que publicaré en mis redes”, subrayó.

Asimismo, consideró que fundamental una “reforma estructural de la administración de justicia”.

No obstante, precisó que la reforma del aparato judicial requiere de “una firma decisión política, una auténtica voluntad democrática y un sincero compromiso con la institucionalidad”. También dijo que entiende el “sentimiento” que impulsa a la ciudadanía a protestar; sin embargo “promover llevarlos a extremos anárquicos es irresponsable”.

“También es absurdo proponer que organismos internacionales vengan a tomar decisiones que corresponde solo a los peruanos. Necesitamos defender patrióticamente nuestra soberanía, por eso necesitamos trabajen comprometidas con un mismo objetivo”, precisó.