La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que han iniciado conversaciones con otras agrupaciones políticas para elaborar una agenda común durante la campaña de la segunda vuelta electoral en la que enfrentará al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Planteamos y estamos ya en conversaciones, tendiendo puentes con los diferentes partidos políticos, no en busca de una alianza formal. Tenemos que lograr una agenda en común que permita enfocarnos en dos temas fundamentales: salvar la vida y la economía de los peruanos”, dijo a RPP.

Keiko Fujimori aseguró que están buscando coincidencias con otros grupos políticos que participaron en la primera vuelta y no lograron pasar a segunda vuelta.

“Estamos buscando coincidencias con candidatos para complementar nuestro plan (...). Mi primer compromiso es abrir las puertas del partido, convocarlos a todos, no solo a los dirigentes políticos, sino también a dirigentes gremiales, sindicales, de base”, garantizó la excongresista de Fuerza Popular.

En otro momento señaló que “la opción no es confrontar, la opción no es la lucha de clases como la ha planteado el señor Pedro Castillo. La única opción es el reencuentro del bicentenario”, dijo esta mañana. “Lo invoco al señor Pedro Castillo a no seguir generando odios y división entre peruanos”, añadió en otro momento.

Al ser cuestionada por las confrontaciones entre la bancada de Fuerza Popular y el Ejecutivo en los últimos años, sobre todo durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Fujimori asegura que ha aprendido de los errores cometidos, pero sostuvo que le fue difícil dirigir las reuniones de la bancada al haberse hallado en prisión. “Debimos poner paños fríos en el pedido del voto de confianza de Zavala”, admitió.

Asimismo, dijo considerar que fue un error no haber pedido un recuento de votos en la segunda vuelta en que compitió con PPK en el 2016.

Por otro lado, negó que la bancada fujimorista haya intentado desestabilizar al gobierno al apoyar en el 2017 la huelga de maestros, durante la gestión de la Marilú Martens en el Ministerio de Educación. Por el contrario, sostuvo que la intención de su partido fue contribuir a solucionar la crisis y que por esa misma razón la bancada se reunión con Pedro Castillo, entonces dirigente de la Sutep y hoy su rival en las elecciones.

Enfoque de género

Asimismo, aseguró estar a favor de la igualdad de género, pero consideró que el enfoque de género en las escuelas se aplica de una manera equivocada, pues busca “instaurar la ideología de género”. En su opinión, la “ideología de género” deja de lado las diferencias biológicas al definir qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. “Eso es muy peligroso para enseñarles a nuestros niños. Los padres de familia tienen derecho a participar de la educación de sus hijos y nosotros hemos señalado que hay que hacer una revisión de esos textos”, expresó.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que en los textos educativos no se use la palabra terrorismo para referirse a lo sucedido en la década de los 80 e inicios de los 90, y que en cambio se le denomine “conflicto interno”.

Procesos judiciales

Al hablar de las investigaciones por lavado de activos que enfrenta, Keiko Fujimori rechazó la afirmación de la Fiscalía de que ella es la jefa de una organización criminal. Señaló que, por el contrario, ha colaborado con las investigaciones que se le siguen desde hace 10 años y recordó que cinco peritos independientes señalaron en un informe que no hay desbalance patrimonial en sus cuentas o las de su esposo, Mark Vito.

A semanas de la segunda vuelta electoral, pidió que no haya interferencia de los órganos judiciales en este proceso. Según dijo, espera no estar debatiendo con Castillo y un fiscal (en alusión a José Domingo Pérez).

Además, indicó que si bien obtendría inmunidad de llegar a la presidencia del país, esto no impediría que las investigaciones en torno a Fuerza Popular sigan su curso.

Sobre el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, señaló que la corrupción atacó su gestión, pero esta ya era preexistente, pues todos los gobiernos de los últimos 20 años se han visto afectados por este mal.

Como propuestas para combatir la corrupción en su gobierno, señaló que empoderará a la Contraloría, además de establecer mecanismos para defender y proteger al denunciante.

En otro momento, se le preguntó si hubiera votado por inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra, a lo que respondió de manera afirmativa, pues “se ha demostrado que se aprovechó indebidamente de su cargo” al vacunarse contra el COVID-19 con las dosis de Sinopharm.