La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de “lamentable” y “repudiable” que su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo esté azuzando a la población para que ataque a la prensa, tal como ocurrió el último miércoles en Ayacucho.

En diálogo con Willax TV, indicó que en su caso jamás presentado una denuncia contra algún medio de comunicación o un periodista y que cree en la propia autorregulación de la prensa.

“Lamentable, repudiable porque es el propio candidato que azuza a la gente para que se ataque a la prensa. Durante 20 años se ha dicho de mí de todo, las peores caricaturas las han hecho de mí, pero jamás he presentado una denuncia contra un medio de comunicación o un periodista, jamás me vas a escuchar denostar de la prensa porque creo que lo más importante es preservar las libertades”, expresó.

“He podido denunciar en mi condición de ciudadana o de mujer, pero no lo voy a hacer, creo en la autorregulación de los medios”, añadió la lideresa del fujimorismo.

Sobre las recientes críticas de Castillo Terrones contra los periodistas, Fujimori Higuchi consideró que se trata de una “actitud de nerviosismo” y que quien realmente manda en Perú Libre es el sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón.

“Creo que es una actitud de nerviosismo también. Yo no les tengo miedo, para mí me queda bien claro que el que manda es Cerrón. Cuando se especulaba que el señor Kurt Burneo iba a entrar al equipo técnico que recién ellos presentan, lo anuncia el señor Castillo en una radio, pero al final no se presenta porque el señor Burneo dice: ‘quiero un deslinde del señor Cerrón’. Al final no está, ¿quién manda en ese partido? Es el señor Cerrón”, acotó.

Finalmente, Keiko Fujimori consideró que la prensa debe seguir investigando los presuntos nexos de diversos personajes de Perú Libre con el terrorismo.

“Creo que la prensa tiene que seguir investigando. Yo anuncie el primer día de la segunda vuelta que no lo iba a terruquear ni regalar la oportunidad de victimizarse. Lo que voy a hacer es dar propuestas”, sentenció.