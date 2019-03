Keiko Fujimori decidió guardar silencio ante investigación del fiscal Pérez

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , anunció que hará respetar su derecho a guardar silencio ante el fiscal José Domingo Pérez , miembro del equipo especial Lava Jato que tiene a su cargos las investigaciones por presunto lavado de activos en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

"Después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que, en mi caso, ha perdido totalmente la objetividad", escribió Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento se dio minutos después de que la ex candidata presidencial recibiera la visita de su abogada, Giulliana Loza, y luego el fiscal José Domingo Pérez, quien tenía programada para hoy a las 10 a.m. una diligencia relacionada a las investigaciones por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular.

"Vengo declarando en este caso desde hace 3 años. Lo he hecho frente a los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez. Ya he entregado toda la documentación requerida. Sin embargo, estoy injustamente presa evidenciando un trato totalmente diferenciado entre Fuerza Popular que no ha sido gobierno y otros acusados que sí manejaron presupuestos y obras", indicó Keiko Fujimori.

La lideresa fujimorista recordó que ha venido "colaborando con la justicia más de 19 años" y que ha decido no prestarse "más al juego político de quienes no buscan la verdad, sino que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración".

"Tengo fe que pronto la justicia se restablezca y que juntos podamos llegar a la verdad que todos los peruanos merecemos", concluyó Keiko Fujimori.