Caso Pier Figari: Poder Judicial dejó al voto la apelación contra prisión preventiva

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado dejó al voto la apelación a la resolución que declaró infundado el cese de prisión preventiva contra Pier Figari en el proceso que se le sigue por presunto lavado de activos.

Como se recuerda, Figari se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva desde noviembre del 2018, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la medida en su contra por el Caso Cócteles.

El ex asesor de Keiko Fujimori participó en la audiencia vía teleconferencia desde el penal Ancón II, donde afirmó que existen nuevas pruebas a su favor y reiteró que no tiene responsabilidad alguna en los delitos que se le imputan.

"Las afirmaciones del testigo protegido sobre la presencia de dinero en una casa particular y ajena a Fuerza Popular carecen de sentido. ¿Qué tiene que ver conmigo? Eso es ajeno a mi persona", esgrimió en su intervención.

"Me pregunto una vez más, ¿qué hago preso? Fui personero del partido hasta que decidí renunciar", agregó. "Yo no me opongo a que me investiguen. No tengo responsabilidad alguna sobre la conducta que me imputan", manifestó Figari.

Señaló que el documento 105 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que data del 3 de junio de 2017, precisa que la prisión preventiva debe aplicarse cuando se haya demostrado que las otras medidas son insuficientes.

"Nunca he sido gobierno, nunca he sido candidato a nada, nunca he participado como candidato, como gobernador. Creo que las pruebas nuevas que ha presentado mi defensa ponen de manifiesto que no hay un peligro, una razón, para tenerme contando más meses y meses alejado de mi familia", subrayó.

De acuerdo a la fiscalía, el ex asesor de Keiko Fujimori pertenece a una organización criminal que se formó al interior de Fuerza Popular. La Sala que resolverá el recurso de Figari está integrada por el juez César Sahuanay Calsín, Jéssica León Yarango e Iván Quispe Aucca.