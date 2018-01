Keiko Fujimori califica de "documento politizado" a informe de la Defensoría sobre Alberto Fujimori El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estimó que el ex recluso no puede participar en actos públicos, pues "evidenciaría que su estado de salud no califica para ser indultado".

(Foto: Andina). Keiko Fujimori, lideresa fujimorista. (Foto: Andina).