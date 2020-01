La audiencia en la que se evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, va entrando a su etapa final y se reanudará este martes 14 de enero.

La última audiencia tuvo una duración de poco más de tres horas, tiempo en el que el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, expuso el tercer presupuesto procesal del caso contra Fujimori Higuchi.

Pérez Gómez señaló que los ingresos acreditados por Keiko Fujimori como presidenta de Fuerza Popular, “no son ciertos y que, por esta razón, no evidenciaría arraigo”. También argumentó que ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se declararon “los millones de dólares que recibía”.

En tanto, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, consideró que la tesis fiscal demuestra “una desesperación” por parte de José Domingo Pérez, al solicitar la prisión preventiva de su defendida.

"No ha presentado ninguna prueba, no ha sustentado debidamente el posible delito de lavado de activos y eso es lamentable", precisó al asegurar que el Ministerio Público no termina "de aterrizar el caso" luego de más de 20 horas de exposición.

El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Víctor Zúñiga Urday, tomará la decisión final luego de evaluar los argumentos presentados por el fiscal José Domingo Pérez y por Giulliana Loza.

Cabe indicar que el fiscal deberá demostrar que hay riesgo de peligro de fuga o de obstrucción a las investigaciones por parte de Keiko Fujimori. La defensa podrá responder los argumentos que presente el fiscal. Luego, habrá dúplicas.