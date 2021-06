Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que apelará la decisión del Poder Judicial de no anular el cierre de la investigación fiscal en su contra por el caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.

A través de su cuenta en Twitter, afirmó que no se puede imponer la “indefensión de las personas” ante la acusación del Ministerio Público, hecho que calificó como una “arbitrariedad”.

“Sobre decisión judicial, informo que apelaremos. No se puede instaurar como regla legal la indefensión de las personas frente a la arbitrariedad fiscal”, señaló la abogada en la red social.

Este viernes el juez Víctor Zúñiga Urday declaró infundado el pedido de nulidad interpuesto por Fujimori Higuchi para que se anule la denuncia de lavado de activos y organización criminal, entre otros delitos, y el proceso vuelva a investigación preparatoria.

El magistrado también rechazó el mismo requerimiento formulado por otros acusados en el proceso, como Jaime Yoshiyama Tanaka y el partido político Fuerza Popular. Las defensas podrán apelar esta resolución.

Los abogados que plantearon este recurso buscaban que se anulara el cierre de la investigación preparatoria que estaba a cargo del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, y como consecuencia la presentación de la denuncia formal contra Fujimori Higuchi y otros el pasado 11 de marzo.

Según la resolución, el juez de investigación preparatoria consideró que la defensa de Keiko Fujimori y otros no habían señalado si los medios de prueba que supuestamente no fueron considerados antes de que terminara la investigación no podían ser incluidos durante la etapa intermedia, en la cual el Poder Judicial evalúa todas las evidencias y pruebas que presentan ambas partes.

“No se observa que la decisión del fiscal de concluir la investigación preparatoria reduzca o impida la garantía de los derechos de prueba, defensa presunción de inocencia, y los derechos correlativos al principio de objetividad fiscal e interdicción de la arbitrariedad”, señala el documento.

Por esto, Zúñiga Urday consideró que la “nulidad absoluta” que solicitó la defensa de Keiko Fujimori y otros investigados debe ser desestimada. Ahora se pasará a la etapa intermedia de control de acusación, fase previa al juicio oral.