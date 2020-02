La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el allanamiento del Equipo Especial Lava Jato a su local partidario ubicado en el Centro de Lima y lo calificó de “un nuevo acto excesivo y arbitrario”.

A través de su cuenta en Twitter, la excandidata presidencial también consideró que la medida llevada a cabo por José Domingo Pérez “es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento”.

"Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo", afirmó.

"Esto no sólo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos", añadió.

Finalmente, Fujimori Higuchi también remarcó que Fuerza Popular continuará con su trabajo político rumbo a los comicios generales del 2021.

"No vamos a caer en el juego de quienes quieren alejarnos de los verdaderos intereses del país. Fuerza Popular va a cumplir con su responsabilidad en el Congreso y también continuará con su trabajo político rumbo al 2021", sentenció.

Como se recuerda, la orden de allanamiento al local de Fuerza Popular fue autorizada por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday y busca obtener información vinculada a la campaña de las elecciones de 2016.

Esta medida forma parte del proceso que se le sigue a Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia por el Caso Odebrecht. La lideresa de Fuerza Popular cumple 15 meses de prisión preventiva.