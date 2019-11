La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, escribió una carta dirigida a la comunidad internacional donde afirma que se ha materializado un “atentado” contra su derecho fundamental a la libertad personal", lo que -según ella- constituye una “reiterada afectación al debido proceso”.

“Durante mucho tiempo tuve esperanzas en que la justicia de mi país velaría porque cese, en el menor tiempo posible, mi injusto encarcelamiento. Sin embargo, luego de más de un año privada de mi libertad sin acusación, ni mucho menos sentencia y a la luz de innumerables hechos, ya no puedo continuar negando, lo que a todas luces se presenta como algo evidente y es que acá no se está buscando la verdad ni la justicia, sino imponer, por razones estrictamente políticas, una condena anticipada bajo el ropaje de ‘prisión preventiva’”, expresó.

En la misiva Fujimori Higushi indicó que se pretende “proscribir” a su partido para que no participe en las elecciones del 2021 y que esa situación se repite con otros partidos, para quienes la fiscalía ha solicitado la disolución.

Tras hacer un recuento de su proceso de detención preliminar y prisión preventiva por 36 meses, luego rebajada a 18 meses, la excandidata presidencial asegura que existe "filtración y manipulación" de "información reservada" a determinados medios de comunicación, "ocultando información" a su defensa.

"Un proceso como éste, no puede ser considerado como justicia. Un proceso como este no puede ser tolerado para nadie. Un proceso como éste burla la búsqueda de la verdad, para centrarse única y exclusivamente en el amedrentamiento y en el silenciamiento de una persona y un partido incómodo para el poder que actualmente rige en mi país", refirió.

Keiko Fujimori mencionó que el “último acto” en su contra fue la filtración de “declaraciones no corroboradas” de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, a horas de que se lleve a cabo la audiencia en la cual el Tribunal Constitucional (TC) analizaría el habeas corpus presentado para obtener su libertad.

"No puedo negar lo que es evidente para todos: soy una política de oposición privada de su libertad arbitrariamente en base a declaraciones no corroboradas y contradictorias, producto de decisiones judiciales dadas en un contexto de presión con el único afán de evitar mi libertad. Decisiones dictadas en contra de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que resguardan el derecho a la libertad. Esto no es justicia, esto es persecución y amedrentamiento a los peruanos", concluye la carta.

A la comunidad internacional: Esto no es justicia, esto es persecución y amedrentamiento! pic.twitter.com/JXzsLX32tU — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 17, 2019

Como se recuerda, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público envió al TC las copias certificadas de todas las actas de las declaraciones de Jorge Yoshiyama sobre el caso Keiko Fujimori, incluyendo las que brindó a los fiscales el pasado 4 y 14 de noviembre.

Cabe indicar que los documentos habían sido solicitados por el presidente del TC, Ernesto Blume, luego de que Yoshiyama Sasaki afirmara que Keiko Fujimori conocía los aportes que la constructora brasileña Odebrecht realizó a su campaña presidencial de 2011.