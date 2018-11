El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) acudió la mañana de este domingo al Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos donde se encuentra recluida Keiko Fujimori, lideresa de dicho partido.

A su salida, indicó que Fujimori Higuchi le expresó su desacuerdo con la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Vicente Silva Checa, otorgada por el juez Richard Concepción Carhuancho el último sábado. En ese sentido, negó que Silva Checa guarde una relación con el partido.

“Me ha comentado que le parece un nuevo atropello que (a) una persona que evidentemente no tiene ningún cargo dentro del partido, que no tiene o no da ningún tipo de indicación (…) se le haya involucrado y se le esté privando de su libertad”, refirió.

El legislador manifestó que se trata de “un exceso, un atropello” de parte del juez Concepción Carhuancho. Además, indicó que esperan que esta situación “se corrija lo antes posible”.

Concepción Carhuancho dispuso 36 meses de prisión preventiva para Vicente Silva Checa tras aceptar la tesis de la fiscalía, en la cual se le imputa pertenecer a la cúpula de una organización criminal enquistada en Fuerza 2011, como asesor “en la sombra”.

Según la indagación, Fuerza 2011 habría lavado US$1 millón de la constructora brasilera Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.