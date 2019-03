Daniel Salaverry: Comisión de Ética aprobó investigarlo por supuesto maltrato a Karina Beteta

Por mayoría la Comisión de Ética del Congreso aprobó abrir una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuesto maltrato verbal contra la legisladora Karina Beteta (Fuerza Popular).

Como se recuerda, Beteta denunció a Salaverry por haber infringido el artículo 22, inciso h del Congreso, el cual indica " a que se les guarde respeto y las atenciones que corresponden a su calidad de representantes de la Nación".

Karina Beteta acusó a Daniel Salaverry de responderle de manera agresiva cuando le solicitó poner en agenda un proyecto de ley sobre Agrobanco. "Me dijo: 'vete a la mierda, no me jodas'", alegó la legisladora fujimorista.

Al respecto, Úrsula Letona precisó que fue testigo de este hecho y que incluso hay una grabación. Salaverry negó dichas versiones y acusó a Fuerza Popular de inventar acusaciones para sacarlo de la Presidencia del Congreso.

"Primero intentaron censurarme, ahora inventan acusaciones que rechazo tajantemente. Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones", escribió Salaverry en Twitter.

El Perú está cansado de esta manera de hacer política.

Primero intentaron censurarme, ahora inventan acusaciones que rechazo tajantemente.Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones. Basta de mentiras !!! — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 12 de marzo de 2019

De otro lado, la Comisión de Ética aprobó abrir investigación contra el congresista Jorge Castro (No Agrupados) por presuntamente haber difamado a su colega Marco Arana al involucrarlo en cobros irregulares por Semana de Representación.