Junta de Portavoces acordó modificar el reglamento de la inmunidad parlamentaria

La Junta de Portavoces del Parlamento acordó debatir hoy un proyecto para modificar el reglamento de la inmunidad parlamentaria.

La reunión entre voceros fue convocada luego de que el presidente Martín Vizcarra criticara cómo la Comisión de Constitución viene tratando los proyectos de reforma política.

La misma contó con la presencia del segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia; los voceros de Fuerza Popular Carlos Tubino, Luz Salgado y Juan Carlos del Águila; los portavoces de Alianza para el Progreso César Vásquez, Luis Iberico y Richard Acuña; y el vocero alterno de Cambio 21, Marvin Palma.

Además, en la Junta también estuvo el portavoz titular de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder; y el legislador Víctor Andrés García Belaunde en representación de Acción Popular.

Como se recuerda, este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien justificó que sus ministros no se presentarían en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas, luego que la Comisión de Constitución archivara el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria ante de escuchar al Ejecutivo.