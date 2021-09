El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) analizó la propuesta de destitución contra Víctor Rodríguez Monteza, al fiscal supremo se le acusa de alertar a los miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto sobre la intercepción legal de sus comunicaciones por parte del Ministerio Público.

Según el informe de Inés Tello Ñecco, a Rodríguez Monteza se le imputa “haber comunicado o alertado a los miembros de la presunta red criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto que sus conversaciones estaban siendo interceptadas como parte de una investigación fiscal, perjudicando con dicha conducta funcional el desarrollo del citado proceso”.

En esa línea, la audiencia donde se discutió el informe de Tello Ñecco se desarrolló desde las 9:00 a.m. y contó con la participación de Víctor Rodríguez Monteza y su abogado Augusto Linares.

La defensa legal de Rodríguez Monteza cuestionó las versiones de Walter Ríos y un colaborador eficaz que revelaron la participación de su patrocinado en el caso. Además, afirmó que el proceso disciplinario contra el fiscal supremo afectó su derecho a defensa, prueba y motivación. “No he faltado a ninguna de las normas de ética. Siempre me he conducido de manera correcta”, expresó Víctor Rodríguez.

“Se han cometido errores de tramitación en este proceso. Vengo a pedir que ustedes analicen el caso y que no se cometa una injusticia con una persona que no cometió ningún hecho irregular”, exclamó el investigado.

El fiscal supremo Víctor Rodrígez Monteza resaltó que, hasta el momento, Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao, no ha ratificado su declaración donde lo menciona que advirtió sobre la intercepción legas de comunicaciones a los investigados en el caso Cuellos Blancos.

“El señor Walter Ríos no ha tenido la valentía de certificar su declaración. Es decir la declaración que ha dado el señor Walter Ríos, que es de donde parte la investigación, se da en una instancia en la Fiscalía y se remite como copia y cuando la Junta (Nacional de Justicia) recibe su declaración y todavía se le da las facilidades para que presente su declaración por escrito porque nosotros esperábamos confrontar la declaración, pero la junta lo pide por escrito. Sin embargo, el señor se niega a presentar su declaración por escrito, se niega a ratificar lo que dice. Para mí eso es una situación de conciencia, que el señor no puede sostener lo que ha dicho”, aseveró Rodríguez.

Finalmente, el magistrado Henry Ávila dio por concluida la sesión para la vista de la causa del informe elaborado por Inés Tello y quedó al voto la resolución. El pleno de la Junta Nacional de Justicia emitirá su fallo respecto al pedido de destitución para el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza en los próximos días.

“Por los fundamentos expuestos, probada la comisión del acto imputado tipificado como falta muy grave (...) resulta razonable y proporcional la imposición de la medida disciplinaria prevista en el artículo 54 del citado precepto legal, por lo cual se propone al Pleno de la JNJ la aplicación de la sanción de destitución del señor Víctor Rodríguez Monteza por su actuación como fiscal supremo de Control Interno del Ministerio Público”, dice la resolución.

