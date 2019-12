Este viernes continúa la fase de entrevistas a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con la entrevista al segundo grupo de postulantes en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel), en el distrito de San Luis.

El primer postulante, Abraham Santiago Siles Vallejos, habló de la necesidad de que la JNJ tome iniciativa en la lucha anticorrupción, por ejemplo analizando redes de corrupción que existen en el Poder Judicial, los problemas en las cortes superiores en problemas, el desbalance patrimonial de los jueces, entre otros puntos.

"Rechazo radicalmente la corrupción, me parece un mal que debe ser acometido para controlarlo y procurar su erradicación. Hace un grave daño a las instituciones de la democracia, a la economía. Es profundamente negativa, se ha vuelto más sofisticada y es más difícil combatirla", manifestó.

Explicó que en la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presentó, junto a un grupo de trabajo, una propuesta de combate a la corrupción pensada en el Poder Judicial sin cambios normativos.

"Allí vimos que algunas acciones eran posibles y se podía avanzar, lamentablemente fueron dejadas de lado después. Entre esas acciones estaban agilizar los procesos, dar un enfoque preventivo, incluir una tarea específica con los posibles desbalances patrimoniales", aseveró.

Por su parte, Ismael Lavilla Torres fue consultado sobre por qué no ha regularizado una deuda de S/ 187 que, según el sistema de riesgo crediticio, registra con un banco. “Indagué con la Contraloría General a qué se refiere. Me dicen que la tarjeta de crédito tiene un importe como consumo mensual, no es una deuda impaga”, aclaró.

En tanto, la postulante Mónica Roxana Rossel Medina respondió a la denuncia por sus presuntos vínculos con la ex primera dama Nadine Heredia, la cual calificó de “muy creativa”.

“A la señora Nadine Heredia no la conozco más que por televisión. Solamente la he visto en lo que las noticias y sus apariciones públicas han mostrado. Ni siquiera protocolarmente he coincidido con ella alguna vez. Debo decir que desde un punto de vista jurídico, esta denuncia carece de toda fundamentación no solamente porque no hay pruebas, sino porque adjunta un artículo periodístico que se refiere a otras personas y yo no estoy mencionada. No tiene ningún sustento, simplemente se limita a decir que porque fui nombrada en una época coincidente con el mandato del presidente [Ollanta] Humala, ergo la primera dama influyó en mi nombramiento”, remarcó.

Del mismo modo, en su entrevista, la candidata María del Pilar Tello Leyva consideró que el Ministerio Público y el equipo especial Lava Jato “están desarrollando una labor muy importante” en el Caso Odebrecht junto al Poder Judicial, pero calificó de “error” el uso de la prisión preventiva.

"No cabe duda que la lucha contra la corrupción, y este caso Lava Jato, ha tenido un impacto tremendo respecto de la crisis de confianza que ya estaba instalada y se ha agudizado sobre las instituciones públicas y los políticos. Estamos obligados a reconstruir instituciones para reconstruir confianza. Sin confianza una sociedad no puede avanzar. Creo que hasta ahora el Ministerio Público y el equipo especial anticorrupción están desarrollando una labor muy importante y muy apreciada por la población, lo cual es esencial", manifestó.

"En el Poder Judicial también se vienen haciendo esfuerzos y lo que se nota es una buena fusión entre la participación de la fiscalía y el Poder Judicial. Dejando a salvo los errores que se puedan dar -se pueden dar algunos excesos que están siendo criticados incluso en los medios de comunicación, como la aplicación de la pena [prisión] preventiva sin tener en cuenta lo que ha elaborado el pleno del Poder Judicial-, creo que en general la sociedad está contenta de lo que vamos avanzando", añadió.

A su vez, el postulante Jaime Gómez Valverde respondió a la denuncia por haber firmado un contrato con IZA Motors, la empresa de Antonio Camayo, por S/ 432.059 en 2017 cuando era gerente general del Poder Judicial en 2014.

"Yo suscribí este contrato de servicios por delegación de facultades del titular del pliego, en ese entonces Duberlí Rodríguez. En julio del 2018 presenté una solicitud al presidente del Poder Judicial solicitando que ese contrato se audite por la transparencia de mi actuación. No han encontrado, con respecto a mi participación, alguna irregularidad", refirió.

Sobre una denuncia por lavado de activos en el 2017 y otra por acoso sexual, Gómez Valverde dijo que hasta la fecha nunca ha sido citado por la Policía Nacional o el Ministerio Público para responder a ambas acusaciones.

Última etapa

Cabe indicar que el jueves pasaron por esta fase José Ávila, Aldo Vásquez, Jorge Calderón Castillo, Marco Tulio Falconí, Guillermo Thornberry, Luz Inés Tello, Jacinto Rodríguez Mendoza, María Zavala y Jaime de la Puente.

El sábado pasarán por la entrevista personal Marco Ríos Luna, Carlos Peña Perret, Miguel Romero Bueno, Tito Esteves, Germán Serkovic, María Covarrubias y Víctor Amadeo Velis Alva.

Se evaluarán la trayectoria profesional (logros en las diferentes etapas profesionales, aprendizajes y oportunidades de mejora) y la solvencia e idoneidad (valores y principios que guían su vida e integridad, incluye la evaluación de las denuncias presentadas en contra de algún candidato).

De igual modo, proyección personal (expectativas y propuestas en caso de asumir el cargo, desenvolvimiento y capacidad de comunicación), y los resultados de las pruebas de confianza.

El 30 de diciembre se publicará el cuadro de méritos con los nombres de quienes resulten elegidos para integrar la JNJ tras superar el proceso, y la ceremonia de juramentación está prevista para el 6 de enero del 2020.