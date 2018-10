Junín y el retorno de una voz radical: Vladimir Cerrón 

Vladimir Cerrón es el virtual gobernador regional de Junín. El líder del Movimiento Político Regional Perú Libre, ya conoce el cargo, pues lo ocupó entre el 2011 y el 2014.

En los últimos comicios postuló a la presidencia, pero se retiró. No tenía apoyo, las encuestas eran evidentes.

Los ingresos anuales de Cerrón, consignados en su hoja de vida, superan los S/ 208 mil al año. De este monto, S/ 130 mil provienen de su ejercicio como médico de Essalud desde el 2003 y como docente de la Universidad del Centro, donde labora hace siete años.

Sin embargo, no da detalles de sus ingresos privados de casi S/ 79 mil al año.

En los bienes consignados ante el JNE, el ahora gobernador señala que posee dos viviendas y una oficina. Los tres inmuebles están ubicados en Huancayo, Junín.

En el ideario de Perú Libre, partido por el que Ricardo Belmont postuló a la alcaldía de Lima, se indica que se debe convocar a los nuevos actores sociales explotados por el sistema neoliberal: la juventud desocupada, estudiantes, asalariados, ambulantes, cristianos progresistas, jubilados, movimientos ecológicos, movimientos de derechos humanos, movimientos étnicos, movimientos que luchan por la libertad sexual, emigrados, policías y militares subalternos.

En su plan de gobierno no explica cómo será la actividad minera en su virtual mandato. Sin embargo, afirma que Perú Libre no se opone a la empresa privada, siempre y cuando no sean explotadoras de nuestros recursos vitales y traigan consigo transferencia de tecnología, trabajo y el pago de sus impuestos.

Además, propone un cambio de constitución para revertir la forma de distribución de los recursos. También, ha denunciado que la población se perjudica porque existen empresas que no pagan canon, sobrecanon o regalías mineras.

No obstante, en el 2014, según Correo, Cerrón y sus funcionarios habrían viajado en un vuelo pagado por una empresa minera. Este costó US$ 5 mil, según detalla un informe del Mindef.

En el 2016 cuando fue candidato presidencial afirmó que los gobiernos regionales deberían hacer los estudios de impacto ambiental y que la consulta previa debe ser decisiva al momento de dar paso a un proyecto minero.

Cerrón también ha sido implicado en el caso Odebrecht. Según un colaborador eficaz, Raymundo Serra, responsable de Odebrecht Perú en el 2010 le entregó US$15 mil para su campaña.