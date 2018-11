Julio Velarde: "Jamás he pensado que el presidente Vizcarra no está preparado"

El jueves pasado, durante un foro organizado por la Confiep, el presidente del Banco Central de Reserva ( BCR ), Julio Velarde , señaló en una no esperaba nada del jefe de Estado, Martín Vizcarra , porque no estaba preparado para ser presidente.

"No se podía esperar nada de él porque no estaba preparado para ser presidente. No esperaba ser presidente y al no esperar ser presidente tampoco podía prepararse anticipadamente, entonces no se le puede exigir realmente que tuviera un plan de gobierno", fueron sus declaraciones.

Este comentario provocó la reacción de algunos sectores. Por ello, el titular del ente emisor aclaró hoy que jamás ha pensado que el presidente Martín Vicarra no esté preparado para el cargo.

"Obviamente una persona que salió de una de las universidades más exigentes del Perú, en este caso la UNI, está preparado; además ha sido empresario privado, gobernador regional y ministro; Obviamente está preparado", aclaró.

" Lo que quise decir es que no tuvo tiempo para preparar un plan de gobierno, porque a diferencia de un presidente electo que tiene meses para diseñar su plan aquí él tuvo que bajar del avión y asumir el cargo con un nuevo gabinete y para diseñar un plan específico se necesita tiempo. Felizmente ya anunció que va a lanzar un plan de competitividad y un plan de infraestructura (...) Jamás he pensado que no está preparado. Simplemente no fui tan claro", agregó.

Dólar

Sobre tipo de cambio para el cierre del 2018, el presidente del BCR dijo que no se puede saber cuál será el desempeño del dólar.

"Quién puede saber cómo va a ir el dólar. Ayer se debilitó. Lo que sí vienen alertando los bancos de inversión es que el dólar va a terminar fuerte", mencionó.