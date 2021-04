Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, dijo que tiene simpatía por la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, pese a ello hay “temas” que aún circulan en torno a su candidatura.

“Por un lado su posición sobre Venezuela cuando Maduro es un dictador y por otro lado sus propuestas económicas que no son viables. Dice que va a entregar un bono cuando el Estado no tiene plata. El FMI ha dicho que sería conveniente que el Perú entregue bonos, pero lo que no ha dicho es de dónde se va a sacar la plata para financiarlo”, mencionó en diálogo con Radio Exitosa.

Agregó que cuando Mendoza dice que ve la posibilidad de que el país pueda ser asesorado por países como Argentina, “cuando este país está en un caos económico”.

Anotó que también es una opción un impuesto a la ricos, tal como lo plantea Juntos por el Perú. “Por supuesto que sí, necesitamos una reforma tributaria más justas y que no hayan más exoneraciones. La gran preocupación es el grado de seriedad a la campaña electoral”.

“Votar por la izquierda o derecha es aportar por la destrucción del país porque ni siquiera tienen un plan”, acotó.

Dijo -además- que su partido se aliará en el Congreso con todos lo partidos democráticos y en los derechos de los personas. “En ese sentido, las conversaciones con la señora Verónika Mendoza y con todos aquellos grupos que defienden los derechos va ser muchísimos más posible”.

“Es una posibilidad (aliarse con Juntos por el Perú) y con otros grupos menores de centro izquierda e incluso el Frepap”, subrayó.

Consideró que el Congreso habrá un gran bloque formado por las tres k, en relación a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto.

“Mi cercanía con Verónika Mendoza es mucho mayor. Ella es una persona correcta. Reconozco que es una persona con la que se puede conversar”, puntualizó.