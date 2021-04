Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado, expresó este domingo su confianza en que pasará a la segunda vuelta en las Elecciones 2021, pese a que según el último sondeo de El Comercio - Ipsos su candidatura cuenta con el 1,8% de los votos válidos de respaldo a una semana de los comicios generales.

“Hace una semana nada estaba dicho, ahora es peor aún, el nivel de incertidumbre ha aumentado. Cualquier cambio sustancial en la posición de un candidato va a hacer que este pueda pasar a segunda vuelta y los morados estamos en ascenso según cualquier encuesta y ¿por qué estamos en ascenso? Porque estamos dando soluciones concretas, que es lo que los peruanos necesitan”, señaló en Canal N.

Julio Guzmán: “Vamos a seguir en ascenso y los morados vamos a pasar a segunda vuelta”

El último simulacro de votación antes de las elecciones del 11 de abril presenta un reacomodo en los primeros lugares de las preferencias. El candidato Hernando de Soto (Avanza País) escala al segundo lugar con un 13,9% de los votos válidos, según el sondeo publicado por El Comercio - Ipsos, mientras que Yonhy Lescano (Acción Popular) mantiene su liderazgo pese a un descenso con el 14,7% de votos válidos.

En ese contexto, Guzmán cuestionó a Lescano y sus propuestas en el sector económico y consideró que, de llegar al poder, “destruirá la economía con su populismo”.

“Por un lado, por la izquierda, un candidato como el señor Lescano que quiere desglobalizar la economía, que quiere revisar los tratados de libre comercio. Un candidato como el señor Lescano que no sabe nada del tema económico tal como lo han visto ustedes en el debate presidencial. Lo único que va a hacer es destruir la economía con su populismo”, sostuvo el candidato del Partido Morado.

Además, cuestionó a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y sus recientes declaraciones sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la crisis en ese país.

“Por otro lado, tenemos la opción de la señora [Verónika] Mendoza que no solo va a revisar también los tratados de libre comercio, sino que ha mencionado hace un par de días que va a reconocer al señor [Nicolás] Maduro como el interlocutor de las relaciones entre Perú y Venezuela. Dios mío, si eso no es motivo de preocupación para los inversionistas, entonces, ¿qué lo es?”, criticó.

Candidatos como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Hernando de Soto (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), no quedaron fuera de las críticas de Guzmán.

“Por otro lado, concretamente me refiero a la señora Keiko Fujimori, al señor Hernando de Soto y al señor López Aliaga, que no tienen ninguna propuesta para el Perú, y no solo eso, le faltan el respeto al Perú. Un candidato leyendo sus propuestas delante de todo el mundo y el otro candidato no diciendo nada y supuestamente siendo un gran economista. A eso me refiero, esa gente que no cree en la democracia, que no cree en las libertades económicas y que no tiene ninguna propuesta concreta”, manifestó.

Guzmán destacó que de aquí hasta el día de las elecciones continuará explicando sus propuestas a la población, ya que dijo estar convencido que el respaldo a su candidatura está “en ascenso”.

“Los morados venimos en ascenso porque le estamos explicando a la gente cómo resolver sus problemas, nosotros continuamos esta semana en lo mismo, dándoles nuestras propuestas. Estoy convencido que el ascenso va a continuar, entonces, lo que vamos a seguir haciendo es lo mismo, decirle la verdad a la gente, explicarle en detalle nuestras propuestas y yo estoy convencido que si los peruanos votan por ellos mismos, por sus familias, por sus hermanos, por sus hijos, vamos a seguir en ascenso y los morados vamos a pasar a segunda vuelta”, sentenció.