El líder y fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este domingo que la renuncia del exministro y excongresista Daniel Mora a su agrupación depende de que el aún candidato al Parlamento envíe el documento formal de su renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Para poder iniciar cualquier trámite según las autoridades electorales, ellos necesitan la introducción de la renuncia formal del señor Mora ante el JNE. Por lo tanto, quien tiene que enviar su carta de renuncia formal es el señor Mora", sostuvo en diálogo con 'Cuarto Poder'

“[Mora] puede hacer dos cosas, o enviarla al partido y nosotros introducirla o enviarla directamente al JNE, sino es muy dificil”, agregó.

En esa línea, Guzmán consideró “dolorosa” la situación de Daniel Mora. Sin embargo, afirmó que era “lo único que se tenía que hacer” debido a la gravedad de la denuncia en su contra por violencia familiar.

“Lo hecho por Daniel Mora es absolutamente inaceptable y por eso se requiere que las instituciones tomemos decisiones firmes. [...] Yo siempre digo que los partidos tienen que hacerse responsables de sus militantes y sus partidarios y nosotros nos comprometemos a mejorar nuestros filtros”, manifestó.

El pasado jueves 16 de enero, Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso y al Partido Morado luego de que se hiciese público que el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy, su esposa, lo denunció por violencia familiar.

—"La única que necesita explicaciones es mi esposa"—

El excandidato presidencial fue consultado respecto a las imágenes difundidas por el programa "Panorama" en las cuales se le observa salir rápidamente de un edificio en Miraflores. En el documento policial se detalla que se realizaba una celebración dentro del departamento con una decoración con velas. El parte precisa que una de estas velas habría causado el siniestro.

Guzmán indicó que el incidente se produjo cuando se encontraba almorzando con Liliana Acurio Medina, dirigente del Partido Morado en el Cusco que había alquilado el departamento, y dijo creer que se trata de “un caso estrictamente personal”.

"La única que necesita explicaciones es mi esposa. [Por qué se va corriendo, por qué huye, por qué no colaboró] Estábamos almorzando y de repente comenzamos a oler humo. Entramos al cuarto y había un televisor que se estaba incendiando. Cuando esto pasa yo bajo, le digo al de recepción 'por favor, ayuda a alguien porque hay un televisor que se está incendiando', para que pueda llevar el extintor", explicó.

El líder del Partido Morado aseveró que su rápida salida de dicha vivienda fue porque buscó a "su vigilancia" para que apoye a combatir el incendio.

“Cuando salgo mi seguridad no está, voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”, manifestó Guzmán.