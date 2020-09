Carlos Magno Salcedo, excandidato al Congreso por el Partido Morado, se pronunció sobre los chats que tuvo con la fiscal Rocío Sánchez, quien investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En la conversación, se evidencia una coordinación para que la representante del Ministerio Público averigüe sobre una investigación contra Julio Guzmán por presunto delito de lavados de activos en el caso Odebrecht.

Salcedo a través de sus redes sociales señaló que se busca “desde hace tiempo vengo colaborando con el despacho de la fiscal Rocío Sánchez, para ayudar a esclarecer diversa evidencia que acredita la ramificación de los “Cuellos Blancos del Puerto” a la ONPE y al JNE”.

“En el marco de la colaboración que yo prestaba al despacho de la fiscal Sánchez, pude conocer pistas de que los “Cuellos Blancos” también habían interferido en las Elecciones Generales de 2016, en que Julio Guzmán y los morados fuimos excluidos del proceso electoral, a través de una cuestionable resolución del JNE”, indica en su comunicado.

Según el excandidato, hizo conocer a la magistrada sobre la forma en que excluyeron a Guzmán y los pedidos de dinero que se solicitaron para fallar a favor. Relata que, en ese sentido, Sánchez le solicita que personas del partido -que estuvieron en la campaña de 2016 y que conocieran de los pedidos de dinero- testifiquen y aporten indicios.

La coordinación con Sánchez

A renglón seguido, Salcedo señaló que declaró ante el despacho de la fiscal y coordinó con ella para que testifique Julio Guzmán y el jefe de campaña , Jonathan Reynaga.

“Yo brindé mi declaración el 29 de julio pasado; Julio Guzmán lo hizo el 5 de agosto y Jonathan Reynaga el 10 de agosto. Asimismo, me comprometí a tratar que conseguir otros testigos y a estar a disposición para cualquier aclaración o corroboración que fuera necesaria, por lo que quedamos en seguir coordinando. Estas son, en efecto, las coordinaciones a las que se hacen referencia en el chat, que se hacen en el marco de colaborar con la justicia”, agregó.

De acuerdo al dirigente del Partido Morado, la fiscal Rocío Sánchez le indicó que la investigación tiene el carácter de reservada.

“Por eso, cuando pocos días después de las declaraciones testimoniales brindadas, el 17 de agosto, tomé conocimiento de que la Fiscalía llamó a Julio Guzmán, para preguntarle su dirección porque querían hacerle una notificación, me comuniqué con la fiscal (...) Mi pregunta, simplemente, buscaba confirmar o descartar si dicha notificación tenía algo que ver con la investigación en la que he venido aportando y que debía mantenerse reservada por el bien mismo de la investigación. Poco después se supo que era una notificación referida a la absurda investigación contra Julio Guzmán por, supuestamente, haber recibido US$ 400 mil de Odebrecht”, narró en su descargo.

Finalmente, manifestó que la revelación de “Panorama” se da en el marco de querer “dinamitar” la investigación de los Cuellos Blancos del Puerto.

“La semana pasada el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, que fue miembro del Pleno del JNE en 2016 y entonces votó por la exclusión de Julio Guzmán, intentó sin éxito que se dicte prisión contra los aspirantes a colaboradores eficaces que han aportado valiosa evidencia en las investigaciones cuyas ramificaciones llegan a los organismos electorales. La corrupción ha reaccionado porque se ve acorralada por las pruebas y evidencias. Hoy lo que intentan es silenciar a colaboradores eficaces y desacreditar a quienes los están investigando y poniéndolos en evidencia ante el país”, aseveró.